SEGURANÇA

Policiais civis se disfarçam de foliões durante o pré-Carnaval de Salvador

Agentes atuam no meio do público para prevenir crimes e identificar suspeitos

Policiais tem se disfarçado de foliões, no meio do público, durante o pré-Carnaval de Salvador. A técnica faz parte da operação da Polícia Civil para monitorar e prevenir crimes durante o evento e deve seguir quando a folia oficial começar, nesta quinta-feira (27).>

As equipes são formadas por investigadores que utilizam dispositivos de comunicação discretos e permitem o monitoramento em tempo real. Esse trabalho é coordenado de maneira integrada.>

Enquanto as equipes veladas atuam de formas disfarçadas, monitorando atividades suspeitas e identificando ameaças, as equipes ostensivas reforçam a segurança de forma visível, evitando conflitos e dando suporte à ação das equipes disfarçadas. >

A Polícia Civil também conta com o suporte de informações de inteligência obtidas por meio de sistemas que são compartilhadas com as equipes de pronto emprego para apoiar ações de monitoramento e prisão de suspeitos. >