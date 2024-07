APÓS INVESTIGAÇÃO

Policiais militares são presos por extorsão em Salvador

Segundo a Polícia Civil, em 2022, a dupla abordou um homem no bairro do Stiep, identificou-se como sendo da Polícia Civil, e passou a ameaçar levar a vítima para a Central de Flagrantes caso não houvesse o pagamento de uma quantia em dinheiro.

O CORREIO apurou que durante a abordagem, a vítima se recusou a acreditar na situação e não quis descer do veículo. Os policiais insistiram que, caso ele não descesse do carro, atirariam. A vítima cedeu às ameaças e permitiu a entrada dos PMs no carro. A dupla, então, disse que o celular da vítima estava grampeado e que seria levado para a Central de Flagrantes.