VIOLÊNCIA

Policial militar baiana mata a tiros ex-companheiro, também PM

Crime aconteceu em Petrolina

Carol Neves

Publicado em 10 de março de 2025 às 08:04

Lucas Emanoel Marinho Crédito: Reproduçaõ

Uma policial militar da Bahia assassinou a tiros o ex-companheiro, um PM de Pernambuco, dentro do próprio carro, no domingo (9), em Petrolina (PE). A autora do crime, identificada como Marleide, de 35 anos, se apresentou à polícia baiana, confessou o assassinato e foi encaminhada para a delegacia. A vítima foi identificada como Lucas Emanoel Marinho, de 33 anos, lotado no 2º Batalhão Integrado Especializado (2º Biesp) da PM de Pernambuco. As informações são do G1.>

Segundo a Polícia Militar de Pernambuco, o crime ocorreu no bairro Portal da Cidade. Ao chegarem ao local, os policiais constataram que a vítima era um colega de corporação. Marleide, que atua na 25ª Companhia Independente da PM baiana, em Casa Nova, no Norte da Bahia, não aceitava o fim do relacionamento com Lucas Emanoel, conforme relatou uma pessoa próxima à vítima, que preferiu não se identificar. O ex-companheiro já mantinha um novo relacionamento, e a atual parceira está grávida.>

A Polícia Militar da Bahia divulgou nota informando que a policial se apresentou no Comando de Policiamento da Região Norte e que, "diante da gravidade da situação, as medidas cabíveis foram adotadas de imediato, incluindo o encaminhamento da policial à Delegacia de Polícia Civil de Petrolina para os devidos esclarecimentos". A corporação ainda afirmou que "acompanha o caso e mantém diálogo com as autoridades responsáveis pela investigação", além de lamentar o ocorrido e se solidarizar com os familiares dos envolvidos, oferecendo apoio institucional.>