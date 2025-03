DIAS D'ÁVILA

Policial militar suspeito de matar homem e duas mulheres dentro de casa se entrega à polícia

Polícia investiga a participação do PM em uma orgia antes do crime.

O triplo homicídio aconteceu na madrugada da última sexta-feira (7), dentro de uma casa no município da Região Metropolitana de Salvador. A Polícia investiga a participação do PM em uma orgia antes do crime.>