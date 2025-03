BRUNO WENDEL

Polícia investiga participação de PM em orgia que acabou em triplo homicídio em Dias d'Ávila

Homem e duas mulheres foram mortos; até agora, o soldado não foi localizado

Bruno Wendel

Publicado em 11 de março de 2025 às 13:35

Vítimas foram mortas a tiros Crédito: Reprodução

Duas versões foram relatadas à polícia para o triplo homicídio ocorrido em Dias d’Avila, na madrugada do última sexta (7), em que um soldado da Polícia Militar é considerado o principal suspeito. Em ambas, segundo relatos, ocorria uma orgia dentro do imóvel, no bairro Imbassaí, onde foram encontrados os corpos de um homem e duas mulheres. >

A primeira aponta que o PM estava envolvido no ato sexual. “Era uma suruba com seis pessoas, três homens e três mulheres. Uma das meninas saiu antes. Depois, houve algum desentendimento, e ele (soldado) saiu com outro cara e depois voltaram, e ele matou os três que ficaram. A terceira menina que foi embora denunciou todo ocorrido na delegacia”, conta um policial militar. >

Já na segunda versão, também investigada, o soldado foi à casa à procura de um desafeto. “Teria rolado uma briga dele com o cara. Ele, aí, recebeu a informação dos meninos do tráfico de que o alvo estava lá com as meninas, que tinham alugado o imóvel para fazer programas. Elas eram do ‘job’ e estava rolando uma orgia, quando chegou e matou todo mundo”, conta um policial civil. >

Buscas foram realizadas para tentar localizar o policial, mas o agente, que não teve a identidade revelada, ainda não foi localizado. >

As vítimas foram mortas com vários tiros. São elas: Giovanna Vitória Vilela de Melo, 18 anos, Jailma Barbosa dos Santos, 27, e Henrique Silva Borges dos Santos.>

O caso é investigado pela 25ª Delegacia Territorial (DT/Dias D'Ávila). >