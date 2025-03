REGIÃO METROPOLITANA

Casa é invadida e três pessoas são mortas a tiros em Dias D'Ávila

Caso aconteceu na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Imbassaí

Três pessoas foram mortas a tiros na madrugada desta sexta-feira (7) em Dias D’Ávila, Região Metropolitana de Salvador. De acordo com a Polícia Civil (PC), as vítimas seriam duas mulheres e um homem. Apenas a identidade de uma delas foi informada pela corporação: Giovanna Vitória Vilela de Melo, de 18 anos. >

De acordo com a TV Bahia, as outras vítimas foram identificadas como Jailma Barbosa dos Santos, de 27, e Henrique Silva Borges dos Santos, que não teve a idade divulgada. Segundo a PC, Giovanna havia alugado a residência onde morava com Jailma, no bairro Imbassaí, quando dois suspeitos invadiram a casa, atiraram contra os três e fugiram em seguida.>