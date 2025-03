SETE DE ABRIL

Polícia investiga execução de borracheiro que teve a casa invadida em Salvador

Morte a tiros ocorreu na madrugada desta sexta-feira (7), na Rua Boa Paz

O borracheiro Cleberson de Jesus Santos, 23 anos, foi morto a tiros após ter a casa invadida na madrugada desta sexta-feira (7), no bairro Sete de Abril, em Salvador. De acordo com familiares, a vítima não tinha envolvimento com a criminalidade. A esposa e a filha de apenas 4 anos teriam sido trancadas no banheiro no momento do crime. Eles não sabem dizer o que pode ter motivado o assassinato.>