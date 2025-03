SALVADOR

Sargento suspeito de atirar em folião no Campo Grande tem prisão revogada pela Justiça

Caso aconteceu na noite da última segunda-feira (3), durante passagem do bloco As Kuviteiras

Gilberto Barbosa

Publicado em 7 de março de 2025 às 18:00

Tribunal de Justiça da Bahia Crédito: GIL FERREIRA / CNJ

O sargento da reserva Valter Graciliano Sapucaia de Jesus, suspeito de atirar contra um folião no circuito do Campo Grande, na última segunda (3), teve a prisão preventiva revogada pela Justiça. A decisão foi publicada na manhã desta sexta-feira (7). As informações são do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA). >

Com a revogação, Valter terá que cumprir um conjunto de medidas cautelares. São elas: comparecimento mensal em Juízo para informar e justificar suas atividades; proibição de acesso ou frequência a festas populares, blocos de carnaval, boates, casas de espetáculo ou shows musicais, em qualquer condição, inclusive de prestador de serviço de qualquer natureza; proibição de manter contato com a vítima e testemunhas do fato, por qualquer meio de comunicação; e proibição de ausentar-se da Comarca, sem autorização judicial.>

O caso aconteceu durante uma confusão generalizada no bloco ‘As Kuviteiras’, na altura do Forte de São Pedro. A vítima foi atingida na região do quadril e apresentava lesões na boca e escoriações. Ele foi encaminhado para o Hospital Geral do Estado (HGE). O sargento foi identificado por câmeras de segurança e preso em flagrante na manhã de terça (4). >