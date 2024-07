MEIO AMBIENTE

Por que os incêndios florestais acontecem com mais frequência no Oeste e no Norte?

Corpo de Bombeiros da Bahia já ativou as bases de apoio que ficam nessas regiões

Gil Santos

Publicado em 26 de julho de 2024 às 12:50

Região da Chapada Diamantina Crédito: Arquivo/ Notícias Vale do Capão

Com a chegada do segundo semestre começa também a temporada de incêndios florestais na Bahia e as primeiras regiões afetadas são sempre o Oeste e o Norte do estado. Os bombeiros afirmam que a ação humana é responsável por 95% dos incêndios florestais, independentemente da região, mas que as condições geográficas e meteorológicas de alguns locais favorecem a propagação das chamas. A combinação de temperaturas altas, baixa umidade, solo seco e ventos fortes, comuns nessas regiões nessa época do ano, fazem o fogo se espalhar com mais facilidade.

Há alguns meses o Corpo de Bombeiros Militar e outros órgãos do meio ambiente veem fazendo trabalhos de conscientização nos municípios, ações desenvolvidas de casa em casa e também em grandes eventos nas comunidades, como em escolas, praças e associações de moradores. Na prática, os profissionais explicaram sobre como evitar acidentes ambientais, sobre o que diz a legislação e esclareceram dúvidas da população.

O capitão dos bombeiros, Álvaro Serrão, conta que essas ações preventivas foram o primeiro passo do planejamento e que serão desenvolvidas durante todo o semestre. O segundo passo foram as ações de preparação, um curso de Prevenção e Combate a Incêndios Florestais oferecido para pessoas comuns e outro voltado especificamente para bombeiros profissionais que querem atuar nessa especialidade. Serrão é o instrutor responsável pela formação dos colegas.

“A prevenção e a preparação foram os dois primeiros passos. Agora, vamos para as ações de resposta, com o lançamento da Operação Florestal Bahia 2024. Este ano, foram investidos mais de R$ 3 milhões na aquisição de equipamentos, ferramentas e acessórios. No ano passado, tivemos dias em que 300 bombeiros estavam atuando ao mesmo tempo no combate ao fogo em municípios da Bahia”, afirma.

As bases de apoio de Barreiras, no Oeste, e de Juazeiro, no Norte, já foram ativadas. A unidade de Lençóis, na Chapada Diamantina, será reaberta na próxima semana. Uma nova base foi criada em Bom Jesus da Lapa, no Vale do São Franscisco, e há outras duas unidades em Vitória da Conquista, no Sudoeste, e em Porto Seguro, no Sul do estado. Ainda não há previsão de quando essas últimas serão ativadas.

O lançamento da Operação Florestal Bahia 2024 foi realizado na base avançada do Grupamento Aéreo da Polícia Militar (Graer), em Barreiras, com a presença de diversas autoridades, nesta sexta-feira (26). O período mais crítico dos incêndios florestais na Bahia ocorre entre setembro e outubro.