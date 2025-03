EVENTO

Posse da nova diretoria da Abat movimenta advocacia trabalhista em Salvador

Cerimônia contou com diversas autoridades e empossou Adriano Palmeira como presidente

Publicado em 21 de março de 2025 às 18:16

Posse na Abat Crédito: Divulgação

A Associação Baiana de Advogados Trabalhistas (Abat) tem uma nova diretoria para o biênio 2025/2026. A posse da nova mesa diretora ocorreu nesta quinta-feira (20), em Salvador. O advogado trabalhista Adriano Palmeira, com mais de 27 anos de experiência na militância trabalhista, assumiu a presidência. Sua vice será a advogada Edilma Moura Ferreira.>

Adriano já ocupou diversos cargos na Associação, incluindo Conselheiro, Secretário-Geral e, mais recentemente, Vice-Presidente. >

O grande homenageado da noite foi o advogado Hélbio Palmeira, fundador e primeiro presidente da Abat, pai do atual presidente. Dr. Hélbio, presente na posse, expressou seu orgulho e expectativa em relação à gestão do filho: “Fundei a Abat em 1976. Naquele tempo, fui o único a lutar pela associação. É muito gratificante ver Adriano, meu filho, assumir a presidência, tendo sido praticamente candidato único. Espero que ele tenha uma gestão que contribua para o equilíbrio do juiz trabalhista e do próprio processo trabalhista. Espero contar com a imprensa e contribuir para o sucesso da administração”, afirmou orgulhoso.>

O novo presidente ressaltou tudo que a justiça do trabalho já lhe proporcionou ao longo da vida: “é a justiça do Trabalho que me permite exercer a minha profissão com dignidade, sempre em busca da paz social e do fortalecimento dos direitos sociais”. afirmou.>