PARAÍSO

Praia de Salvador é considerada a 5ª melhor do mundo por ranking internacional; conheça

Premiação leva em consideração questões ambientais e de infraestrutura

Da Redação

Publicado em 9 de junho de 2024 às 17:36

A praia foi eleita a segunda melhor do Brasil Crédito: Fábio Marconi/Divulgação Prefeitura de Salvador

A Praia da Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe, localizada na parte norte da Ilha dos Frades, em Salvador, foi considerada a quinta melhor praia do mundo e a segunda melhor do Brasil pelo Centro Internacional de Formación en Gestión y Certificación de Playas. No ranking mundial de 2024, divulgado no sábado (8), a praia ficou atrás de três praias cubanas e uma brasileira. Itaúna, no Rio de Janeiro, foi considerada a melhor do Brasil.

O relatório foi elaborado a partir de uma revisão de mais de 60 sites que publicam rankings de praias no mundo. A abordagem leva em consideração a qualidade ambiental das localidades, em termos de funcionalidade do ecossistema e satisfação das necessidades humanas. No ano passado, Ponta de Nossa Senhora de Guadalupe já havia sido eleita a 3º melhor do mundo.

Há 11 anos, a praia recebeu o selo Bandeira Azul, certificação internacional para praias com padrões elevados de gestão ambiental. Os critérios incluem qualidade da água, conservação ambiental e infraestrutura de apoio para visitantes e comunidade local.

Ponta de Nossa Senhora está localizada entre o Morro de Nossa Senhora de Guadalupe e o Outeiro dos Carneiros. Possui grande faixa de mata nativa e é uma das praias mais procuradas da Ilha dos Frades.

A praia de Guadalupe é a única do Nordeste a compor o top 5 de praias melhores do Brasil. As outras quatro praias estão localizadas no Rio de Janeiro. A praia de Itauna ficou em 1ª lugar, Grumari em 3ª, Praia do Forno em 4ª e Praia Azeda em 5ª.

Como chegar

Partindo de Salvador, pegue a BR-324 (sentido Feira de Santana) para Madre de Deus. São 32 km até o entroncamento com a BA-522, em direção a Candeias, e depois mais 20 km até o centro de Madre de Deus, em estrada de boas condições. Terminal marítimo de Madre de Deus – existe um ponto de ônibus bem na frente.

Indo de carro – tem estacionamento grátis ou pago, com valor médio de 10 a 20 reais. Na ponte tem os guichês de passagens para as ilhas. Os barcos fazem a travessia regularmente no valor de 3,50 + 0,90 de taxa de embarque. Ao pegar a travessia para Paramana, o mais perto é descer no píer.