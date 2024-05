INSEGURANÇA

Praia do Flamengo tem assalto em ponto de ônibus; moradores relatam medo

O crime aconteceu na tarde desta quarta-feira (29)



Raquel Brito

Yasmin Oliveira

Publicado em 30 de maio de 2024 às 18:30

O crime aconteceu no ponto de ônibus da rua José Augusto Tourinho Dantas, em Praia do Flamengo Crédito: Reprodução

Duas pessoas foram assaltadas em um ponto de ônibus na Rua José Augusto Tourinho Dantas, em Praia do Flamengo. A ação foi registrada por câmeras de segurança por volta das 14h desta quarta-feira (29). Nas imagens, dois suspeitos em um carro param próximo do ponto e um assaltante desce para abordar as vítimas.

Procurada, a Polícia Militar respondeu que a 15ª Companhia Independente da PM (CIPM/Itapuã) não foi acionada para a ocorrência. Já a Polícia Civil afirmou que não houve registro de boletim de ocorrência desse caso.

Moradores da região de Praia do Flamengo e Stella Maris estão passando por momentos de insegurança. Segundo eles, o crescimento imobiliário e a urbanização são alguns dos fatores que aumentaram o índice de violência.

Para a comerciante Daniela Loureiro, a situação está desta forma há mais de quatro anos e a beleza do lugar está ficando associada a ser refém do medo, pois os assaltos estão sendo constantes e não possuem horário para ocorrer. Em constante alerta, a moradora evita estar fora de sua casa principalmente a noite.

“Não saio com meus cachorros após às 18h, não frequento mais os bares abertos que frequentava há um tempo. No meu comércio eu acompanho os horários das lojas que ficam no mesmo centro comercial, por insegurança também. Quando preciso ir em algum lugar próximo, saio sem nada de importância ou celular.

Uma moradora de Stella Maris que preferiu não se identificar contou que ainda nesta manhã (30), um celular foi roubado das mãos de sua vizinha na porta do condomínio. Ela própria também foi vítima na porta do local.

“Ladrões entraram na minha casa enquanto eu dormia, em 23 de dezembro de 2022. Provavelmente uma equipe de ladrões com caminhão ou furgão na porta. Roubaram um notebook novinho (6 meses), uma TV de 50 polegadas, um pequeno sofá, um fogão e um botijão de gás”, conta.

Moradora de Stella Maris desde os anos 1990, a advogada Adriana Cardoso conta que o local deixou de ser tranquilo. Logo quando se mudou, frequentava o bairro a noite, caminhava e brincava com os filhos em frente ao condomínio, mas de uns anos para cá, a sensação de insegurança só foi crescendo. Ela e muitos de seus vizinhos escolhem ficar dentro de suas casas ou condomínios para evitar se exporem a violência que toma conta do bairro.

“Semana retrasada mesmo, eu estava saindo da praia e simplesmente vi um assalto à mão armada. Dois caras numa moto e um rapaz que estava andando. Teve agressão e isso é corriqueiro agora. Virou simplesmente diário. Todo dia nós temos roubo à mão armada, nós temos furto de carro e infelizmente não importa o horário”, relata Adriana.

Segundo a advogada, as pessoas deixaram de frequentar as praças e até mesmo as praias do bairro por estarem vulneráveis a assaltos.

“Nós não estamos mais podendo curtir realmente o nosso bairro. Infelizmente, está complicado. Os comércios são assaltados o tempo todo, pessoas andando, idosos, não têm idade. E procurar quem ajude até a polícia chegar, demora. A gente precisa que aconteça algo, que o poder público olhe pelo bairro de Stella Maris”, finalizou.