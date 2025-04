SERVIDORES

Precatórios: Justiça suspende penhora de mais de R$ 500 mil do Estado da Bahia para pagar pensões

Decisão liminar atende a recurso da Procuradoria-Geral e aponta possível duplicidade em pagamento

Uma decisão liminar do desembargador Ângelo Jeronimo e Silva Vita, do Tribunal de Justiça da Bahia (TJ-BA), suspendeu os efeitos de uma ordem anterior que autorizava o bloqueio de R$ 536.777,74 das contas do Estado. A suspensão foi concedida nesta segunda-feira (8) no âmbito de um agravo de instrumento, e permanecerá válida até o julgamento final do recurso, informou a Procuradoria Geral do Estado (PGE).>