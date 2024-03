SEPULTAMENTO

'Precisam pagar': família de homem morto no Corredor da Vitória pede justiça durante enterro

Familiares e amigos se despediram de Willys Santos Conceição no Cemitério Municipal de Plataforma

Wendel de Novais

Publicado em 28 de março de 2024 às 12:00

Familiares carregam caixão de Willys Crédito: Marina Silva/CORREIO

Sob forte comoção, Willys Santos Conceição, 27 anos, morto na madrugada do último sábado (23) em confusão no Corredor da Vitória, foi enterrado no Cemitério Municipal de Plataforma, no Subúrbio Ferroviário de Salvador. No velório, familiares e amigos não conseguiram conter a emoção ao se despedir da vítima. Muito emocionada, Maria de Fátima dos Santos, 37, irmã de Willys, pediu por Justiça.

"Fizeram uma covardia com meu irmão. Ele não foi roubar ninguém, foi pedir um cigarro. Estamos enterrando ele e é mais um preto morto pelos brancos. Eles têm que ficar presos, precisam pagar. Eu quero justiça porque as coisas não podem ser assim. Matam a gente e depois inventam que é ladrão, é criminoso", desabafou Fátima, sem conseguir segurar as lágrimas ao conversar com a reportagem.

Maria de Fátima chora em caixão do irmão Crédito: Marina Silva/CORREIO

Entre os familiares, há a preocupação de que os quatro suspeitos pela morte de Willys, presos em flagrante logo após o crime, sejam soltos. Os quatro, no entanto, tiveram prisão preventiva decretada em audiência de custódia na última segunda-feira (25). Florisvaldo Santos Conceição, que também é irmão da vítima, conta que o caso abalou toda a família.

"Ninguém da nossa família está bem. Todo mundo destruído por esse mal que veio na nossa família. Mesmo assim, a gente está de pé para mostrar para a Bahia o que aconteceu com ele. A família toda amargurada com isso e pedindo força a Deus porque é uma dor tremenda o que estamos sentindo", fala Florisvaldo.

Florisvaldo se emocionou durante sepultamento Crédito: Marina Silva/CORREIO

Maria de Fátima detalhou dias de agonia por conta do ocorrido para a família e, principalmente, para a mãe de Willys. "Minha mãe passou esses dias todos medicados porque é muita dor e, desde que soubemos que fizeram isso com ele, foi uma agonia muito grande na nossa vida. Perder um filho é demais e ela está sendo forte, mas todos nós estamos revoltados com o que fizeram com meu irmão", fala Maria.