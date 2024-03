VEJA O LAUDO

Atestado de óbito aponta traumatismo craniano como causa da morte de homem no Corredor da Vitória

O corpo e o atestado de óbito de Willys Santos Conceição, 27 anos, morto na madrugada do último sábado (23) em confusão no Corredor da Vitória, foram liberados para a família. A reportagem teve acesso ao documento, que apontou um traumatismo cranioencefálico - craniano - como causa da morte do guardador de carros. Willys se envolveu em confusão com quatro homens, entre eles dois músicos da Orquestra Sinfônica da Bahia (Osba), no dia de sua morte. Os quatro foram presos em flagrante por homicídio e tiveram a prisão preventiva decretada na última segunda-feira (25).