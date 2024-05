VEREDITO DEVE SAIR HOJE

'Precisamos de policiais que não estejam além da lei', clama promotor do Caso Joel

A segunda parte do segundo dia de julgamento do Caso Joel foi acalorada. Após a defesa utilizar argumentos relacionados à tentativa de descredibilização da Polícia Militar por parte da sociedade, o promotor Ariomar José Figueiredo da Silva ressaltou que não é a corporação que está em julgamento na tarde desta terça-feira (7).

"Morre um menino de 10 anos e o senhor [Vivaldo Amaral, advogado do tenente Alexinaldo Santana Souza] diz que deu tudo certo. Não é a polícia que está em julgamento, mas precisamos de policiais militares que cumpram a lei, que não estejam além da lei", afirmou o representante do Ministério Público da Bahia (MP-BA).

Vivaldo Amaral é advogado de Alexinaldo Santana Souza, tenente da PM que comandava a operação que terminou com a morte do menino Joel em 2011, no Nordeste de Amaralina, em Salvador. "Não estou dizendo que a morte não aconteceu, estou falando sobre culpabilidade. O crime virou metástase. A polícia perto incomoda, mas longe faz falta", disse Amaral.