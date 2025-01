RECÔNCAVO BAIANO

Prefeita de Muritiba deve anular nomeações de parentes, recomenda MP

Município deve informar em até 30 dias as providências adotadas

O Ministério Público do Estado da Bahia recomendou que a prefeita de Muritiba, Rosilvanda Oliveira Reis, anule, no prazo de 30 dias, todas as nomeações de pessoas que tenham parentesco com ela e que estejam ocupando cargos comissionados, funções de confiança ou contratações temporárias no município. Entre os alvos da recomendação estão cônjuges e companheiros ou parentes, até o terceiro grau da autoridade nomeante ou de outros servidores da mesma administração pública. >