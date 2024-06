SALVADOR

Prefeitura assina ordem de serviço para requalificação do Vale do Canela

Obra terá investimento de R$ 6,5 milhões

Da Redação

Publicado em 20 de junho de 2024 às 21:16

Vale do Canela Crédito: Betto Jr./Secom PMS

O prefeito de Salvador, Bruno Reis, assinou nesta quinta-feira (20) a ordem de serviço que dá início às obras para requalificação da Avenida Reitor Miguel Calmon, mais conhecida como Vale do Canela. Além da intervenção na via, estão previstas a construção de uma quadra esportiva, além da implantação de novos postes com iluminação em LED.

A via é considerada uma das mais importantes da região, por ligar o bairro do Campo Grande às avenidas Centenário e Garibaldi. O projeto será executado pela Secretaria de Manutenção da Cidade (Seman) e terá investimento de R$ 6,5 milhões. De acordo com Bruno Reis, a obra dá sequência a uma série de ações da prefeitura no Centro de Salvador. “Sendo assim, era um desejo antigo requalificar também o Vale do Canela. Vamos fazer praticamente uma nova avenida, no padrão da Salvador que estamos construindo”, disse.

A intervenção envolve mais de 2 km de comprimento, desde a saída do túnel da Avenida Contorno até o viaduto da Rua Padre Feijó, sentido Canela. Além de novo asfalto, serão recuperados mais de 8 mil m² de meio-fio e mais de 16 mil m² de passeio, além de instalação de 2 mil metros de sarjeta de concreto usinado, assentamento de 150 m² de piso tátil direcional e melhoria da drenagem.

A quadra esportiva será implantada sob o Viaduto dos Reis Católicos e ficará a cargo da Superintendência de Obras Públicas (Sucop), vinculada à Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), com investimento de R$376 mil. Também está prevista uma praça, com academia de ginástica, também deverá ser implantada no Viaduto da Gabriela. O paisagismo do Vale do Canela será reforçado, dentro do projeto Corredores Verdes.

“Essa obra é muito necessária, precisamos disso, de locais assim aprazíveis, bonitos, que façam com que o morador se sinta valorizado e alegre. Tem a ver com esporte, com mobilidade, e isso é importante”, afirmou a moradora Raimunda Rodrigues Pedro, 79 anos.

Durante a cerimônia, Bruno Reis anunciou outras ações que serão realizadas na capital, como a licitação para a requalificação da Avenida Contorno, com previsão de lançamento até 30 de junho, que prevê investimento de R$ 26 milhões; a requalificação dos arredores da Basílica de Nossa Senhora da Conceição da Praia e a autorização para elaboração de projeto de requalificação do bairro da Graça pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF).