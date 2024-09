MAIS DE 380 VAGAS

Prefeitura de Eunápolis abre concurso com salários de até R$ 4,5 mil

As provas objetivas para todos os cargos públicos serão realizadas no dia 17 de novembro, podendo ser aplicadas no turno matutino e/ou vespertino, nas escolas do Município de Eunapólis, e em outras escolas e faculdades sediadas no Município de Eunapólis. O Edital de Convocação para as provas será publicado no site: www.msmconsultoria.com.br e afixado no quadro de avisos da Prefeitura Municipal de Eunapólis.