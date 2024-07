OPORTUNIDADE

Prefeitura de Feira divulga edital de concurso com mais de 500 vagas

Período de inscrição começa às 10h de quarta-feira (31)

Da Redação

Publicado em 30 de julho de 2024 às 14:52

Prefeitura de Feira de Santana Crédito: Divulgação

A prefeitura de Feira de Santana publicou nesta terça-feira (30) o edital do concurso público que oferece 592 vagas em diversos setores da administração pública. As inscrições serão realizadas exclusivamente pela Internet, através do site do Instituto Brasileiro de Formação e Capacitação (IBFC). O período de inscrição começa às 10h da próxima quarta-feira (31) e vai até às 23h do dia 2 de setembro (confira o cronograma completo abaixo).

Para se inscrever, os candidatos devem preencher o formulário eletrônico, transmitir os dados pela internet e efetuar o pagamento da taxa de inscrição. Os valores variam de R$ 65,00 para cargos de Nível Médio e Técnico, R$ 75,00 para Nível Superior e R$ 103,00 para o cargo de Procurador. Os salário variam entre R$ 1.468,48 e R$ 3.306,28.

A execução do certame será de responsabilidade do IBFC, que também conduzirá todas as etapas do processo seletivo, incluindo a prova objetiva e discursiva, prevista para o dia 20 de outubro de 2024. As oportunidades abrangem funções como agentes comunitários de saúde, agentes de combate a endemias, assistentes administrativos, técnicos em diversas áreas e cargos de nível superior, como médicos, engenheiros, advogados e professores.

A distribuição das vagas segue critérios de ampla concorrência, com reservas específicas para pessoas com deficiência, afrodescendentes e indígenas, e alunos oriundos de escolas públicas ou bolsistas de escolas particulares, conforme as legislações municipais e federais vigentes.

Confira abaixo o cronograma previsto para o concurso:

Publicação do Edital: 30/07/2024

Período de solicitação de isenção do valor de inscrição e upload da documentação de isenção: Das 10h do dia 31/07 até às 23h do dia 02/08/2024

Divulgação do resultado preliminar dos pedidos de isenção do valor de inscrição: 19/08/2024

Período para apresentação de recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção do valor de inscrição: Das 10h do dia 20/08 até às 17h do dia 21/08/2024

Divulgação do resultado dos recursos contra o indeferimento dos pedidos de isenção do valor de inscrição: 27/08/2024

Divulgação do resultado definitivo dos pedidos de isenção do valor de inscrição: 27/08/2024

Período das inscrições: Das 10h do dia 31/07 até às 23h do dia 02/09/2024

Período para upload dos documentos para a Função de Jurado, Nome Social, Atendimento Especial, Atestado/Laudo Médico (Pessoas com Deficiência-PCD), Alunos oriundos da escola pública ou bolsistas da escola particular e Procedimento de Heteroidentificação - Indígenas: Das 10h do dia 31/07 até às 23h do dia 02/09/2024

Período para upload dos documentos, fotos e vídeo do Procedimento de Heteroidentificação - Afrodescendentes para concorrer a reserva de vagas: Das 10h do dia 31/07 até às 23h do dia 02/09/2024

Data limite de pagamento das inscrições: 03/09/2024

Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC: Das 10h do dia 04/09 até às 17h do dia 06/09/2024

Divulgação das inscrições efetivadas: 23/09/2024

Período para apresentação de recursos contra indeferimento das inscrições: Das 10h do dia 24/09 até as 17h do dia 25/09/2024

Divulgação do resultado dos recursos contra indeferimento das inscrições: 07/10/2024

Convocação para Prova Objetiva e Discursiva: 11/10/2024

Divulgação dos locais de provas no site do IBFC: 14/10/2024

Realização da Prova Objetiva e Discursiva: 20/10/2024

Período para correção de dados cadastrais no site do IBFC: Das 10h do dia 21/10 até às 17h do dia 23/10/2024