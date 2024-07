BELEZA SEM IDADE

Homem de 77 anos e mulher de 60 vencem concurso de beleza da melhor idade em Lauro de Freitas

A segunda edição do Concurso Miss e Mister Melhor Idade, evento que elege os mais belos homens e mulheres acima dos 60 anos, consagrou Seu Carlito, de 77 anos, e Leci Anatolio, de 60, como os vencedores da competição neste ano. Eles disputaram com outros 28 candidatos, com idades entre 60 e 86 anos. O anúncio da vitória, bem como o desfile dos participantes, aconteceu no último sábado (27), no Parque Shopping Bahia, em Lauro de Freitas.