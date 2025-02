TRANSPORTE

Prefeitura de Salvador estima ter 100% da frota de ônibus renovada e climatizada até 2028

Até o final de fevereiro, 42% da frota estará climatizada na capital baiana

A Prefeitura de Salvador estima que 100% da frota de ônibus da cidade seja renovada e climatizada até 2028. Nesta quinta-feira (30), 40 ônibus foram entregues pelo prefeito Bruno Reis (União Brasil) no Jardim de Alah. Desse número, 35 atenderão o BRT e 15 farão parte do Sistema de Transporte Coletivo por Ônibus (STCO).>

"São 35 ônibus do BRT para efetivar a linha B5, que liga a estação da Lapa ao Shopping da Bahia. São ônibus maiores do que os de 15 metros, que têm a capacidade de transportar mais passageiros com conforto e segurança", disse Bruno. >

Os 15 ônibus convencionais são do modelo Euro 6, que atenderão a região do Subúrbio Ferroviário de Salvador. "É o que há de mais moderno no Brasil. Eles vão entrar imediatamente no sistema", afirmou o prefeito.>