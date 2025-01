TRANSPORTE PÚBLICO

Com 74 ônibus que chegam nas próximas semanas, 42% da frota de Salvador será climatizada

40 ônibus serão entregues na manhã desta quinta-feira (30), no Jardim Alah

A prefeitura de Salvador entregou, nesta quinta-feira (30), 40 ônibus com ar-condicionados para a frota de transporte público da capital baiana. Com a entrega de mais 74 ônibus nas próximas semanas, 42% da frota da cidade será climatizada, de acordo com o secretário de Mobilidade Fabrizzio Muller. >