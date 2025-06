GRAVE

Visão turva, fotofobia e inflamação: conheça riscos de cirurgia para mudar cor dos olhos

Procedimento ganhou popularidade por causa de influenciadores

Em alta no Brasil, a cirurgia "da vez" para mudar a cor dos olhos virou tendência entre influenciadores, como Maya Massafera, mas traz sérios riscos para a visão. A principal técnica usada apra a alteração é a ceratopigmentação - é a menos invasiva - e pode causar visão turva, fotofobia e inflamação no órgão, segundo especialistas. >

O oftalmologista Leôncio Queiroz Neto, diretor executivo do Instituto Penido Burnier em Campinas, lista os riscos potenciais: >

· Irregularidade na cor do olho>

· Despigmentação da íris com laser (LID na sigla em inglês);>

No Brasil, nenhuma delas é recomendada para fins estéticos pelo Conselho Brasileiro de Oftalmologia, do qual o especialista faz parte, nem pela Academia Americana de Oftalmologia nos Estados Unidos, por serem de alto risco para a saúde ocular.>

Como a influencer ficou com olhos verdes?

Queiroz Neto explica que Maya Massafera passou por uma ceratopigmentação a laser com femtosegundo. No procedimento, explica, o cirurgião cria um canal estromal na córnea por onde é inserido um pigmento biocompatível. Este tipo de cirurgia também pode ser lamelar quando o pigmento é inserido entre as camadas da córnea, ou epitelial quando o pigmento é colocado sobre a córnea, técnica que tem o inconveniente de poder desbotar. >