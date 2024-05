Prefeitura de Salvador investiu R$526 milhões nos primeiros meses de 2024

A Prefeitura de Salvador investiu R$526 milhões no primeiro quadrimestre de 2024, um aumento de 230% em relação ao mesmo período no ano anterior, onde R$ 159 milhões foram aplicados. Estes dados foram divulgados durante apresentação do Relatório de Gestão Fiscal à Câmara Municipal da capital baiana realizada no auditório do Bahia Center, nesta segunda-feira (20).