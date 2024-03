COMEÇA HOJE

Prefeitura de Vitória da Conquista abre concurso para nível médio e superior

Prazo é até 8 de abril

Publicado em 14 de março de 2024 às 09:29

Cursinhos preparatórios para concurso Crédito: Arquivo/Agência Brasil

A prefeitura de Vitória da Conquista, a 518 km de Salvador, abre nesta quinta-feira (14) as incrições para concurso público no município. São 182 vagas para 42 cargos gerais, sendo 20 de nível superior e 22 de nível médio, além de cadastro reserva.

As inscrições começam às 14h e vão até o dia 8 de abril, no site do Instituto AOCP. No edital, consta que a carga horária é de 40h, com salários que chegam até R$ 2.730,56.

Os candidatos inscritos no Cadastro Único (CadÚnico) de Programas Sociais do Governo Federal podem solicitar a isenção da taxa de inscrição entre 14 a 18 de março. A seleção destina 5% das vagas para pessoas com deficiência e tem prazo de validade de dois anos.

A prova objetiva para todos os cargos será no dia 12 de maio e terá 60 questões distribuídas por áreas de conhecimento. Para o nível médio só haverá a prova objetiva, exceto para os cargos de Instrutor de Artes e Instrutor de Música que terá a prova prática.

Já para o nível superior haverá também a segunda fase, que é a prova de títulos. O único cargo de nível superior a ter prova prática é a de Design Gráfico.