OPORTUNIDADE

Prefeitura na Bahia abre concurso com mais de 1.200 vagas

A prefeitura de Mucuri, município próximo de Teixeira de Freitas, no Sul da Bahia, abriu mais de mil vagas para concurso público. Os salário variam entre R$ 1.412 e R$ 8 mil, conforme carga horário e escolaridade. Há oportunidade para candidatos com nível fundamental, médio e superior. As inscrições vão até às 23h59 do dia 18 de março.