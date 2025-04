CIDADE BAIXA

Prefeitura entrega Porto da Lenha com novos quiosques e áreas de lazer; confira fotos

Investimento foi de quase R$ 10 milhões

Tharsila Prates

Publicado em 31 de março de 2025 às 22:37

Porto da Lenha Crédito: Marina Silva/ CORREIO

A Prefeitura de Salvador entregou nesta segunda-feira (31) a requalificação do Porto da Lenha, na Cidade Baixa. Com investimento de quase R$ 10 milhões, a obra integra o conjunto de ações de recuperação da orla da capital baiana e foi conduzida pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Obras Públicas (Seinfra), com projeto elaborado pela Fundação Mário Leal Ferreira (FMLF). >

A área de intervenção contempla 13.047 metros quadrados totalmente requalificados, com foco em acessibilidade, lazer, mobilidade urbana e apoio às atividades tradicionais da região. A obra contou com novas faixas elevadas para pedestres, requalificação dos passeios e implantação de ciclovia, além da construção de um anfiteatro e de 15 novos quiosques que serão entregues para que os permissionários locais continuem realizando as suas atividades comerciais.>

O prefeito Bruno Reis (União Brasil) salientou que a obra vai proporcionar ainda mais qualidade de vida para as pessoas. “Antes, os permissionários trabalhavam aqui sem qualquer infraestrutura. Hoje, nós fizemos 15 novos quiosques, praticamente bares e restaurantes, que vão atender não só os moradores aqui desta região, mas também milhares de visitantes que vêm para um dos locais mais bonitos da nossa cidade. Afinal de contas, um dos principais cartões postais nossos está aqui ao lado, que é a Igreja do Bonfim”, disse.>

“Agora, a Cidade Baixa passa a oferecer mais um local para todos que querem vir aqui, conhecer as maravilhas que a nossa cidade tem. Aqui, todos serão recebidos com uma infraestrutura de primeira. Os comerciantes irão trabalhar de forma digna e, com isso, vão incrementar a sua renda, vão poder ganhar mais dinheiro e, consequentemente, vão poder realizar os seus sonhos”, completou o prefeito.>

O prefeito Bruno Reis Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Esse é o 32º trecho de orla requalificado pela Prefeitura de Salvador, que está próximo de completar 100% do litoral soteropolitano totalmente modernizado. “Esse é um padrão que a gente vem levando para os quatro cantos da cidade. Já temos praticamente toda a nossa orla requalificada, e olha que é a orla mais extensa do Brasil, 64 quilômetros de orla. Já foram ao todo quase R$600 milhões de investimentos nesses trechos para a gente ter a orla mais bonita do Brasil”, afirmou.>

Nova orla na Cidade Baixa Crédito: Marina Silva/ CORREIO

Titular da Seinfra, Luiz Carlos de Souza afirmou que a obra vai trazer benefícios para o dia a dia da população. “Um projeto que ficou belíssimo e que vai mudar toda a rotina que aqui existia. Tanto de quem trabalha aqui no Porto da Lenha como também de quem vem para cá passear. Foram quase R$10 milhões investidos para termos um anfiteatro, espaço para capoeira, parque infantil, academia de ginástica”, afirmou.>

A presidente da FMLF, Tânia Scofield, explicou a ideia do projeto. “Aqui tinha 21 permissionários que trabalham com pirão e estavam em condições precárias por conta do tempo que existiam os quiosques e da falta de manutenção. Então, primeiro, a gente tinha que garantir a continuidade da atividade deles aqui e garantir boas condições. Mas, também, quisemos trazer outros elementos, como um espaço para crianças, trazer mais idosos e um local para eventos. E acho que a gente conseguiu alcançar tudo isso”, analisou.>

O secretário de Ordem Pública (Semop), Décio Martins, destacou que os permissionários que já atuavam no local serão mantidos. “Aqui pode ser, e isso depende de todos nós, mais um local turístico da nossa cidade. Pessoas que venham à Igreja do Bonfim podem vir aqui, depois, para almoçar com as suas famílias. Uma obra dessa magnitude traz dignidade a esses comerciantes que tiram o seu sustento desse trabalho”, afirmou.>