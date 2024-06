Prefeitura inaugura nova arena em Paripe

“Nunca se investiu tanto no esporte como estamos fazendo em nossa cidade, em parceria com clubes como o Bahia e o Vitória, em diversos campos. O esporte é uma ferramenta de inclusão social, mantendo as pessoas longe das drogas. Esporte é foco e disciplina, é saúde. É por isso que estamos investindo tanto e continuaremos investindo ainda mais, seja em diversos campos e praças, seja na construção de grandes equipamentos, como a Arena Multiuso, o Balbinão, na Boca do Rio”, afirmou o prefeito Bruno Reis, durante a inauguração.