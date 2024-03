OPÇÃO BARATA

Prefeitura inaugura Restaurante Popular em Águas Claras nesta segunda (18)

A prefeitura de Salvador vai inaugurar nesta segunda-feira (18) mais uma unidade do Restaurante Popular, desta vez no bairro de Águas Claras, na Estrada do Matadouro, 258. A entrega do equipamento vai beneficiar cerca de 450 pessoas por dia.

A inauguração faz parte da programação do aniversário de 475 anos de Salvador anunciada na semana passada (confira calendário abaixo). Com a abertura do Restaurante Popular Vida Nova de Águas Claras, a população de Salvador município passa a contar com três equipamentos que visam garantir segurança alimentar e nutricional para as pessoas em situação de vulnerabilidade.