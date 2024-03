INVESTIMENTOS

Salvador terá duas novas unidades de Restaurante Popular

No dia 18 de março, uma nova unidade será inaugurada em Águas Claras. Já no dia 9 de abril será a vez da unidade de Periperi. Os dois fazem parte do programa Vida Nova.

A programação vai até o dia 12 de abril. No dia do aniversário de Salvador, 29 de março, que também será feriado de Sexta-Feira Santa, haverá ações no Cabula e em Luís Anselmo, com a entrega dos campos de grama sintética Colina das Árvores e Baixão, respectivamente. Ao todo, serão oito campos inaugurados em diferentes pontos da cidade ao longo deste mês.