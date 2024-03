ÚLTIMA ETAPA

Trecho do BRT que ligará Cidade Jardim a Estação da Lapa tem data de inauguração divulgada; confira

Uma das ações em comemoração ao aniversário da capital baiana

Publicado em 14 de março de 2024 às 14:01

Último trecho do BRT será entregue em abril Crédito: Betto Jr./ Secom

O segundo trecho do BRT já tem data para começar a operar em Salvador. A última etapa da obra, que ligará o bairro Cidade Jardim até a Estação da Lapa, será inaugurada no dia 8 de abril (segunda-feira). O anúncio foi feito pelo prefeito Bruno Reis durante o lançamento da programação especial do aniversário de Salvador. A cidade completará 475 anos em 29 de março.

Também faz parte do projeto do BRT a urbanização de áreas livres das estações Hiper e Cidadela. “Com a chegada de novos ônibus para atender ao BRT, teremos a inauguração no dia 8 de abril [...] Toda a equipe está empenhada para cumprir a data”, disse Bruno Reis. Além do BRT, a prefeitura divulgou um pacote de entregas, licitações e ordem de serviço que serão assinadas a partir desta sexta-feira (15), quando a ligação viária Gal Costa x Pau da Lima será inaugurada.

Serão 31 ações da Prefeitura até o dia 12 de março, com investimento de R$797,6 milhões. O calendário faz parte da comemoração do aniversário de Salvador. “A programação cultural somada a quantidade de entregas que vamos fazer, sem sombra de dúvidas, fará deste o maior e melhor aniversário da história dessa cidade. São tantas iniciativas, que precisamos de um mês para celebrar”, comemorou Bruno Reis.