PRODUTOS NATURAIS

Prefeitura promove 1º Feira Agroecológica de Salvador nesta quinta (14)

Iniciativa acontece em parceria com produtores do município

A 1º Feira Agroecológica de Salvador, promovida pela Prefeitura, através da Secretaria Municipal de Sustentabilidade, Resiliência e Proteção Animal (Secis), levará diversidade de sabores e produtos para a Praça da Inglaterra, no Comércio, nesta quinta-feira (14), das 9h às 16h. A iniciativa acontece em parceria com os produtores agroecológicos do município.