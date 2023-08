Prefeitura prorroga por mais 30 dias recadastramento do Auxílio Moradia

A Secretaria Municipal de Promoção Social, Combate à Pobreza, Esportes e Lazer (Sempre) prorrogou o prazo para recadastramento do Auxílio Moradia por 30 dias. A medida foi publicada no Diário Oficial do Município desta sexta-feira (11) para todos os beneficiários. O objetivo é que as pessoas que não conseguiram se organizar a tempo tenham mais essa oportunidade para atualizar as informações.



Para realizar o recadastramento, os beneficiários devem comparecer à unidade de origem da concessão do seu benefício. Nos casos de assistidos em situação de vulnerabilidade social, é necessário comparecer a seu órgão de referência, como os Centros de Referência de Assistência Social (CRAS) ou os Centros de Referência Especializados de Assistência Social (CREAS).