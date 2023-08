Prefeitura remove 35 mil peças de publicidade irregular nas ruas de Salvador

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano (Sedur) apreendeu, entre janeiro a julho deste ano, 35 mil peças de publicidade irregular nas ruas de Salvador.



A maioria dos materiais recolhidos diz respeito a faixas e cartazes retirados de equipamentos e mobiliários urbanos como postes, viadutos e passarelas, entre anúncios de produtoras de eventos, cartomantes e agências de empréstimos.



Toda e qualquer exibição de propagandas na capital deve ser licenciada pelo órgão, conforme as regras estabelecidas no decreto municipal 30.095/2018, a fim de preservar valores estéticos, paisagísticos e culturais da cidade. Os interessados em licenciar as peças publicitárias devem fazer a solicitação através do site servicos.sedur.salvador.ba.gov.br.