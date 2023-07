Premiação destaca três melhores fanfarras e balizadores do Bicentenário da Independência

Concurso de Fanfarras e Balizas 2023. Crédito: Paula Froes / CORREIO

Rufar de tambores, soar de trompetes, pés em cadência e dança de bandeiras coloridas. Na cerimônia de premiação do Festival de Fanfarras e Balizadores, a harmonia entre esses elementos definiu os três melhores grupos nas duas categorias, entre os que desfilaram na celebração do 2 de Julho deste ano. Os vencedores foram anunciados nesta sexta-feira (14), no Espaço Cultural Boca de Brasa Subúrbio 360, em Coutos.



Essa foi a primeira edição da premiação, realizada em celebração ao ano do Bicentenário da Independência do Brasil na Bahia. A fanfarra vencedora foi do Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon, e o melhor balizador foi Gabriel Calmon, da Fanfarra da Escola Municipal da Palestina (Famup). Eles concorreram com outros seis grupos, em duas fases: uma seleção das quatro melhores que desfilaram no dia 2 de Julho e a escolha da melhor entre as quatro, ocorrida hoje.

Cada grupo é formado por uma fanfarra e um balizador com sua equipe de baliza, mas os dois concorreram separadamente. Os demais concorrentes da última fase foram os grupos do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira e a Fanfarra da Escola Municipal Alexandrina Santos Pita - Pirajá (Masp). Os segundos e terceiros lugares de fanfarras e balizadores ficaram com Famup e Masp; e Colégio Reitor Miguel Calmon e Colégio de Aplicação Anísio Teixeira, respectivamente.

Além de subir no pódio, a Famup garantiu uma dobradinha com o primeiro lugar para o seu balizador, e o segundo para a sua fanfarra. O casal de balizadores chamou atenção do público pela coreografia repleta de movimentos e aparelhos da ginástica rítmica. O responsável pela performance vencedora foi o próprio balizador que a executou, Gabriel Vilasboas, de 27 anos, que também é professor de ginástica e treina desde os 11 anos.

Apresentador do prêmio, Fernando Guerreiro e Gabriel, respectivamente. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

Segundo ele, a preparação foi árdua, mas valeu a pena. “Não pela vitória, mas por participar de um evento que valorize a nossa arte. É o primeiro concurso de balizas de muitos que virão. A minha vitória não é só minha, é de todos, todas e todes nós. Somos um grupo, uma corda de caranguejo com uma ajudando a outra. Este ano sou eu, no próximo pode ser uma de vocês. Estou aqui nessa força, apoiando todas”, celebrou o ginasta.

Já a fanfarra vencedora, do Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon, localizada em Simões Filho, não conseguiu estar no evento para receber o prêmio, mas enviou o diretor do colégio como representante. O gestor, Eudes Rodrigues da Silva, se emocionou ao agradecer o reconhecimento.

“Um problema nos abalou muito e nos impediu de trazer a banda, mas estamos aqui, para agradecer, e dizer que é muito importante para a educação, ter essa integração entre cultura e esporte. Quanto mais gente está aqui, menos jovens estão nas ruas, sujeitos aos problemas [sociais]”, agradeceu Eudes.

Eudes - de camisa listrada - ao lado de demais representantes do Colégio Reitor Miguel Calmon e Guerreiro. Crédito: Paula Fróes/ CORREIO

A campeã na categoria melhor fanfarra ainda recebeu uma placa decorativa para fixar na parede na escola. E a campeã da melhor baliza recebeu um ensaio fotográfico realizado pela fotógrafa Marisa Vianna.

A fanfarra e o balizador do Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira também não puderam comparecer e enviaram representantes. Nenhuma das duas instituições informou o motivo da ausência. Apesar disso, a alegria e o canto do público continuaram firmes, com a apresentação dos grupos que conseguiram comparecer.

Além de receberem os troféus, eles apresentaram uma adaptação das performances executadas no desfile do 2 de Julho que tirou o fôlego da plateia, formada majoritariamente por estudantes do 1° ao 6° ano do ensino fundamental de escolas municipais.

Entre eles, o pequeno Paulo Henrique, de 11 anos, integrante do quinto ano, que toca trombone na fanfarra da escola dele. “É lindo demais. É uma oportunidade de várias crianças saírem do celular e saberem que têm vários lugares para estarem: futebol, taekwondo, fanfarra e vários outros para a gente se conhecer, não só nas redes sociais”, destacou ele.

O presidente da Fundação Gregório de Matos (FGM), Fernando Guerreiro, responsável pela premiação, também destacou a relevância do evento. “Nossa intenção é aproveitar o bicentenário [da Independência] para dar uma ênfase especial aos grupos, para que ela ultrapasse essas comemorações”, almejou Guerreiro.

Leonardo Almeida, produtor de conteúdo do Canal Banda Show, voltado para coberturas de eventos de fanfarras, que integrou o corpo de seis jurados do concurso, também deseja ver os grupos se apresentando o ano inteiro. “Vemos as fanfarras apenas como elementos de desfiles no 2 de Julho e 7 de Setembro, mas o trabalho delas acontece o ano todo, resgatando crianças e jovens. Então é preciso valorizá-las e fazer com que atuem em todas as datas”, desejou.

Pódios:

Melhores Fanfarras

1° lugar - Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon

2° lugar - BAMUP - Banda da Escola Municipal da Palestina

3° lugar - MASP - Fanfarra da Escola Municipal Alexandrina Santos Pita

Melhores Balizadores

1° lugar - Gabriel Aragão da (FAMUP - Fanfarra da Escola Municipal da Palestina)

2° lugar - Fabine Lourenço do (Colégio Estadual Reitor Miguel Calmon)

3° lugar - Edlane Sampaio do (Colégio Estadual de Aplicação Anísio Teixeira)

Critérios:

Melhor Fanfarra

Harmonia

Música

Figurino

Adereços

Evolução

Melhor Baliza

Performance

Figurino e Adereços

Carisma

Conjunto