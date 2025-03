16 EDIÇÃO

Prêmio Barra Mulher 2025 encerra votação popular nesta sexta-feira (7); saiba como participar

Qualquer pessoa pode indicar nomes de mulheres baianas, conhecidas e anônimas, que desenvolvem um trabalho sociocultural e econômico inovador

Tharsila Prates

Publicado em 7 de março de 2025 às 18:22

Vencedoras do Prêmio Barra Mulher 2024 Crédito: Divulgação/ Shopping Barra

A 16ª edição do Prêmio Barra Mulher 2025, que ocorrerá no próximo dia 25, encerra a votação popular nesta sexta-feira (7). Interessados em indicar nomes de mulheres baianas, conhecidas e anônimas, que desenvolvem um trabalho sociocultural e econômico inovador, podem acessar o formulário disponível nas redes sociais do Shopping Barra. >

A mulher mais indicada pelo voto popular estará entre as 12 celebradas pelo Barra Mulher 2025. Uma comissão julgadora, composta por formadores de opinião, elege mais 10 nomes. O prêmio contempla ainda a “Mulher Empreendedora Shopping Barra”, indicada pela Associação de Lojistas do Barra, complementando o elenco, que somente será revelado no evento de premiação, que celebra o protagonismo e a força das mulheres baianas em diversas áreas de atuação, através de ações sociais, da ciência, cultura, arte, política, economia, justiça, educação e demais atividades que geram impactos positivos significativos na vida das pessoas.>

“Ao longo dos anos, o Prêmio Barra Mulher se consolidou como uma das ações mais relevantes, idealizada e promovida pelo Shopping Barra. Uma premiação que põe em evidência a atuação feminina no nosso estado, reconhecendo e também revelando à sociedade baiana personalidades que transformam vidas com seus talentos e conquistas. São histórias que inspiram e têm efeito multiplicador por incentivarem outras a acreditarem em seu potencial. Por isso, o Barra Mulher tem sempre esse compromisso de homenagear a presença feminina em diversos campos de atuação, como um ponto de encontro de pessoas, ideias e partilha", destaca a gerente de Marketing do Shopping Barra, Karina Brito.>