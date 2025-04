SETOR ALIMENTÍCIO

Prêmio para pequenos negócios abre inscrições na Bahia com mais de R$ 1,3 mi em disputa

A inscrição é gratuita e abrange todo o país

Estão abertas as inscrições para a 8ª edição do Prêmio Academia Assaí - iniciativa de valorização e capacitação de micro e pequenos empreendedores do ramo de alimentação no Brasil. Promovido pelo Instituto Assaí, a inscrição é gratuita, abrange todo o país e distribuirá mais de R$ 1,3 milhão em prêmios, entre valores em dinheiro, vale-compras e smartphones, além de oferecer uma capacitação profissional com foco na gestão e no crescimento sustentável dos negócios. >