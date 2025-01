BAHIA

Presidente da Câmara de Vereadores de Tucano morre em acidente de moto

Ele fazia uma conversão para retornar quando foi atingido por caminhão

Crédito: Reprodução/Voz do Campo

Morreu em um acidente de moto na manhã desta terça-feira (7) o vereador Rodrigo Cavalcante (PSD), presidente da Câmara Municipal de Tucano, no interior da Bahia.

O acidente aconteceu pela manhã na BR-116, próximo do povoado de Pé de Serra. O vereador estava na moto voltando de uma propriedade rural quando fez uma conversão para retornar, momento em que foi atingido por um caminhão que vinha no sentido contrário.

O caminhoneiro ficou no local e contou que foi surpreendido pela manobra súbita do motociclista, ficando sem tempo para frear e evitar a colisão.

Ainda não há informações sobre o sepultamento. A prefeitura de Tucano divulgou nota lamentando a morte do vereador. "Rodrigo Cavalcante dedicou sua vida pública ao serviço de nossa cidade com comprometimento, ética e responsabilidade, deixando um legado de trabalho e dedicação ao povo tucanense. Neste momento de dor, nos solidarizamos com seus familiares, amigos e toda população de Tucano, expressando nossos mais sinceros sentimentos", diz o texto.