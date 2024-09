CULTURA

Presidente do Olodum recebe medalha Zumbi dos Palmares na Câmara Municipal

Presidente do Olodum, Marcelo Gentil recebeu nesta quarta-feira (18) a medalha Zumbi dos Palmares, concedida pela Câmara de Vereadores de Salvador. A homenagem, realizada no Plenário Cosme de Farias, ocorre em reconhecimento a sua atuação na luta contra o racismo e preservação da cultura afro-brasileira.

"Para mim é um privilégio ser homenageado pela mais antiga casa legislativa desse país, que é a Câmara de Vereadores de Salvador, com a medalha que leva o nome de Zumbi dos Palmares, desse herói libertador. O reconhecimento é uma história de vida, é o reconhecimento por todo o trabalho realizado ao longo dos anos", disse Marcelo Gentil.

Para o recebimento da comenda, o grupo Olodum se apresentou durante a cerimônia. A ideia de conceder a medalha para Gentil foi uma iniciativa do vereador Randerson Leal (PDT), que presidiu a sessão. A honraria é dedicada à pessoas físicas ou jurídicas que se destacaram no combate à discriminação ou preconceito racial, assim como na defesa dos princípios fundamentais do cidadão e na defesa da vida.