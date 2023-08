PRF apreende 16 kg de drogas com passageiro em ônibus

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu 14,8 kg de maconha e 1,1 kg de cocaína com um homem que viajava em um ônibus, em Vitória da Conquista, na região do Sudoeste da Bahia. A apreensão foi realizada na noite desta sexta-feira (18), na BR-116.



Segundo informações da PRF, os policiais realizavam fiscalização em frente ao posto e abordaram o ônibus. Com o auxílio dos cães farejadores, os policiais encontraram vários tabletes de maconha e cocaína dentro de uma caixa de papelão.