PRF apreende papelotes de cocaína na BR 116 em Feira de Santana

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu nesta segunda-feira (20) centenas de papelotes de cocaína em um ônibus de passageiros. O flagrante aconteceu no km 429 da BR-116, em Feira de Santana.



De acordo com a PRF, o veículo saiu de São Paulo e tinha como destino final o estado do Ceará. Durante a fiscalização no compartimento de bagagens, a cadela K9 Raia identificou que havia drogas. Após revista dos agentes foram encontrados 400 papelotes, totalizando 400g de drogas. Segundo o motorista do veículo, a bagagem foi despachada por encomenda e teria como destino final a capital baiana.