Primeira médica-legista do país receberá homenagem póstuma da Ufba

A professora doutora Maria Theresa de Medeiros Pacheco irá receber uma homenagem póstuma da Faculdade de Medicina da Bahia (FMB/Ufba): nesta terça-feira (4), às 11h, um quadro seu será instalado na Sala da Congregação da FMB.



Maria Theresa foi a primeira mulher, em 200 anos, a ter sido professora titular de medicina legal pela instituição; a primeira mulher diretora-geral do Departamento de Polícia Técnica (DPT) do estado; e a primeira médica-legista do Brasil.