Principal envolvido em fraude do INSS se passava por policial e queria criar “fábrica de pessoas”, diz PF

A operação “O Criador”, deflagrada pela Polícia Civil (PC-Ba) em Jequié, ontem (09), contra um grupo envolvido na aquisição fraudulenta de benefícios do Instituto Nacional de Seguridade Social (INSS), teve como resultado a prisão do principal investigado e a apreensão de uniformes militares, documentos falsos e aparelhos eletrônicos. A suspeita é de que os uniformes eram usados para facilitar os crimes, e os documentos para alimentar uma “fábrica de pessoas” com o objetivo de cometer outros tipos de fraudes.