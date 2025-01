MANIFESTAÇÃO DE FÉ

Procissão marítima marca festejos do Senhor do Bonfim em Salvador

Ato foi implementado na agenda das comemorações há quatro anos

Millena Marques

Publicado em 15 de janeiro de 2025 às 13:39

Procissão Marítima da imagem do Senhor do Bonfim Crédito: Arisson Marinho/CORREIO

Mais uma manifestação de fé foi realizada durante os festejos ao Senhor do Bonfim em Salvador. Após ser adiada por causa do mau tempo no último final de semana, a procissão marítima de translado da imagem do Senhor do Bonfim aconteceu nesta quarta (15). O percurso foi feito entre a Colina Sagrada e a Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio.

O ato de fé, que foi implantado durante a peregrinação da tradicional festa há quatro anos, faz memória à própria chegada da imagem do Senhor do Bonfim a Bahia. Em 1745, o capitão mar e guerra Theodósio Rodrigues de Faria trouxe a imagem como forma de gratidão após sobreviver a uma tempestade de durante as navegações. Ela ficou na Igreja Nossa Senhora da Penha de França, na Ribeira, por nove anos até a Basílica ser inaugurada, em 1754.

“Nós estamos comemorando o jubileu de 280 anos da chegada da imagem que veio de Portugal em uma nau e cruzou a Baía de Todos os Santos. Nós tomamos essa iniciativa (procissão) para recordar que a imagem chegou aqui e veio de barco. Como também Jesus navegou muito nas águas do mar da Galileia. O mar tem uma relação com Jesus e com a sua imagem”, disse padre Edson Menezes, reitor do Santuário do Bonfim.

Às 7h30, o bispo auxiliar da Arquidiocese de São Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, celebrou a primeira missa do dia ao lado de padre Edson. Em seguida, a imagem peregrina saiu em carro aberto pela Avenida Beira Mar, em direção à Marina da Penha, na Ribeira, onde foi embarcada. Deu-se, então, o início da procissão.

Dezenas de pessoas fizeram parte da manifestação religiosa. Há quem adicionou o compromisso na agenda da semana para fazer pedidos ao Senhor do Bonfim, quem reservou o momento somente para agradecer e fiéis que fizeram os dois. A aposentada Marina Costa, 57 anos, está inserida no segundo grupo. Pela primeira vez, ela venceu o medo de atravessar o mar e participou da procissão marítima. O motivo? A realização do sonho da filha Maria Celeste Costa, de 18 anos.

A jovem estudava há anos com dois objetivos: ser aprovada em Medicina ou em um processo seletivo da Marinha. A mãe, devota do Senhor do Bonfim, colocou os sonhos da filha em suas orações. Segundo ela, com sete dias, a convocação para Marinha chegou. Hoje, Maria Celeste mora em Belém, no Pará. Deixou Salvador há oito dias.

“Estou aqui sem medo porque eu pedi e eu alcancei. Eu fui lá na igreja dele, olhando nos olhos dele. A minha filha foi convocada e já está em Belém do Pará, já está na Marinha”, disse, emocionada. “É muita saudade, mas foi um pedido realizado. Na verdade, eu não queria que ela fosse, eu queria que ela ficasse perto da gente aqui, mas ela quis, é o sonho dela, e eu não posso interromper”, complementou.

Irmã de Marina, a taxista Maria Lúcia Costa recordou outro motivo para agradecer ao Senhor do Bonfim durante a procissão: a saúde da aposentada. “No ano passado, eu estava lá, na igreja do Bonfim, pedindo pela saúde dela porque ela passou por uma cirurgia de câncer no estômago. Ela estava em casa muito debilitada. Graças a Deus, amanhã e domingo, nós vamos juntas agradecer”, relatou.

Os festejos ao Senhor do Bonfim não param. A tradicional Lavagem das Escadarias da Igreja, uma das manifestações mais esperadas durante a comemoração, acontece nesta quinta-feira (16). O festejo deve atrair um público de 2 milhões de baianos e turistas, que farão um percurso de 8 km com a imagem do santo. A caminhada tem início em frente à Igreja da Conceição da Praia, no Comércio, onde acontece um Culto Ecumênico.