LEI MUNICIPAL

Procon fiscaliza entrega de sacolas plásticas na rede Atacadão em Salvador

Mercados são obrigados a disponibilizar alternativa gratuita do item

A Procuradoria de Proteção e Defesa do Consumidor (Procon) na Bahia iniciou, na segunda-feira (22), a Operação “Sacolas Plásticas em Salvador”, com o objetivo de fiscalizar o cumprimento dos direitos do consumidor. A ação segue até a próxima sexta-feira (26) e vai fiscalizar, inicialmente, a rede Atacadão.