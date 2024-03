SALVADOR

Procurado por roubo, homem é preso rondando presídio na Mata Escura

Um homem foi preso nesta terça-feira (19) depois de invadir a área de segurança do Complexo da Mata Escura. Os policiais penais flagraram o homem rondando a área perimetral do prédio anexo do Presídio Salvador. O suspeito estava com um mandado de prisão em aberto por roubo.