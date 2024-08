HOMICÍDIO

Produtor cultural é encontrado morto com golpes de faca em Salvador

Família suspeita que namorado pode estar envolvido no crime

Um homem foi encontrado morto dentro do apartamento em que morava no bairro de Vila Canária, em Salvador, neste sábado (24). Segundo a TV Bahia, a vítima é o produtor cultural Phillipe Alves de Santana, 29 anos, e amigos e familiares acreditam que o namorado dele pode estar envolvido no crime.