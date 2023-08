Professor é afastado após alunas denunciarem assédio sexual na Bahia

Crédito: Reprodução/StreetView

Um professor de matemática é investigado por assédio sexual contra estudantes menores de idade no Colégio Municipal Professora Dáulia Angélica de Souza Santos, em Mar Grande, Vera Cruz, na Região Metropolitana de Salvador. Três alunas do 6º ano registraram queixa contra o professor. Ele foi afastado das atividades, as adolescentes encaminhadas para acompanhamento psicológico e o caso registrado pela Polícia Civil.



A primeira denúncia foi feita diretamente na delegacia da cidade que, em seguida, alertou a escola sobre o ocorrido. O professor teria passado a mão nas partes íntimas de três estudante dentro da escola. Após a denúncia chegar na direção da escola, o docente foi afastado do cargo. Segundo a prefeitura de Vera Cruz, o professor é concursado.

Ainda de acordo com a prefeitura da cidade, as estudantes foram acolhidas e encaminhadas para atendimento psicológico e que fez reuniões educativas para alertar sobre o assédio na escola. Veja nota na íntegra abaixo:

A Prefeitura de Vera Cruz, através da Secretaria de Educação, se solidariza com os pais e alunas que apresentaram as denúncias de assédio por parte de professor municipal efetivo, concursado, e informa que, assim que tomou ciência das denúncias apresentadas elas alunas, de forma imediata já afastou das atividades o professor em questão. O caso segue acompanhado e investigado pela polícia, com toda colaboração necessária. Priorizando o acolhimento, as estudantes foram encaminhadas para a assistência psicológica e, em paralelo, foram promovidas reuniões educativas sobre o efetivamente caracteriza o assédio, especialmente quando envolve menores de idade.

Relatos

Em entrevista a TV Bahia, uma mãe contou que na quarta-feira (23) a filha de 12 anos contou que o professor tocou suas partes íntimas. "Ela disse que estava na escola fazendo dever com uma colega, o professor veio por trás, passou a mão no ombro dela, perguntou se ela tiha alguma dúvida e apalpou os seios dela. Ela, imediatamente, empurrou o braço dele e foi para o banheiro chorar", disse a mulher.

A mesma situação aconteceu com a neta, também de 12 anos, de outra mulher na mesma semana. "Ele passou a mão nos seios da minha neta. Isso ta me doendo muito, muito, muito... sabe? Eu espero que não venha a acontecer mais com nenhuma criança", disse a mulher em lágrimas.

Uma terceira mãe disse que a filha de 11 anos mudou de comportamento depois que foi vítima do mesmo professor há um mês. "Ela tem crise de ansiedade, ela estava vomitando, ela estava com dor de cabeça, sem querer ir para a escola, passou uma semana inteira sem quere ir à escola...".

Defesa do professor