PORTO SEGURO

Professor querido e doutor em física; conheça Dielson Pereira, atleta que morreu durante competição

Colegas, parentes e amigos prestaram suas homenagens no Cemitério Bosque da Paz

Yasmin Oliveira

Publicado em 15 de abril de 2024 às 06:00

Dielson era nadador, surfista e capoeirista Crédito: Reprodução/Redes Sociais

O atleta de natação Dielson Pereira Hohenfeld atuava também como professor de física no Instituto Federal da Bahia (Ifba), onde era servidor efetivo desde 2007. O Chefe de Departamento do Ensino Superior era doutor em Física pela Universidade Federal da Bahia (Ufba).

Dielson morreu no sábado (13) durante uma prova de 5km da 11ª Copa Brasil e Campeonato Baiano de Águas Abertas em Porto Seguro e o Cemitério Bosque da Paz lotou com a quantidade de pessoas vindo prestar suas homenagens ao professor neste domingo (14). A Reitoria do IFBA declarou luto oficial de 3 (três) dias.

Contemporânea de Dielson na graduação, a professora do departamento de física Eliana Alcântara relembra do amigo com bastante emoção como um incentivador. Ele motivou a professora a fazer o doutorado na área de ensino e pegar disciplinas no Ifba. Eliana conta que por Dielson ser Técnico em Instrumentação Industrial pela Escola Técnica Federal da Bahia (atual IFBA), ele utilizou seu doutorado para fazer um trabalho para o ensino médio e a área técnica, juntando suas especialidades e vivências.

“O Dielson no dia a dia era uma pessoa sempre alegre e sempre sensata. Ele sempre tinha uma palavra de conforto ou de repreensão, se fosse necessário. Um cara que acreditava na educação como um instrumento para mudar a vida das pessoas. Acreditava que a sociedade tinha jeito e que a educação era um caminho. Isso era Dielson”, conta a professora Eliana Alcântara.

O professor era querido tanto por seus estudantes, quanto por outros professores. Dielson se dedicava também à licenciatura em física, formando outros professores na área, e a defender a escola pública. De acordo com Luanda Kivia, diretora do campus onde ele lecionava, o departamento inteiro veio prestar homenagem a Dielson.

Dielson junto ao Departamento de Ensino Superior do Ifba Crédito: Arquivo pessoal

“Acho que temos que colocar no lugar da saudade que vai ficar, é essa lembrança boa que ele deixa, essa mensagem de sempre a gente estar se conectando com a natureza, praticando esporte e vivendo, que faz parte e é preciso. Ele sempre trazia essa mensagem com muita calmaria, com muita tranquilidade, no meio das reuniões mais conturbadas ele era a calmaria”, relata Luanda.

Para os colegas, Dielson era sinônimo de tranquilidade e esporte. O capoeirista, nadador e surfista treinava quase todos os dias com a equipe Alta Agilidade nas piscinas do Clube dos Empregados da Petrobras (CEPE) em Stella Maris e nos finais de semana iam até a praia para treinar em mar aberto. Enquanto para os seus alunos, ele era considerado um professor único e que marcava a trajetória de qualquer estudante que cruzasse com ele.

“Dielson foi um dos meus primeiros professores. Na minha trajetória, tudo foi Dielson. Ele foi meu mestre, eu tinha aquela pessoa que não só olhava pra mim como profissional, ele olhava pra mim como mãe, como amiga, como filha. Eu lembro que na minha dissertação eu pensei em desistir várias vezes, Dielson falou assim pra mim: ‘você não vai desistir’”, expressa Adriane Loise Pires, supervisora do Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência (PIBID) .

A trajetória de Adriane junto ao professor Dielson começa em 2013 quando ela entrou no Ifba e logo no primeiro dia de aula conheceu seu mentor. O mestrado de Adriane e a inscrição para o doutorado foram com o professor como seu orientador. Uma das memórias mais fortes da relação entre eles foi quando Dielson a defendeu para a banca de mestrado para dizer que o trabalho não estaria 100%, mas ‘ela é digna de tudo isso aqui’.

Para ela, a perda do professor também é para a comunidade acadêmica. “Como é que enterra esse conhecimento de física? Ele era uma pessoa que não só dava aula de física, ele olhava para o aluno. Eu sou um professor assim. Eu não olho só, você aprendeu ou não. Eu quero saber qual é a história do meu aluno, o que é que ele passa, porque ele tem algumas dificuldades”, conta Adriane.

Dielson Pereira era um professor além da média. Ele retirava tempo para organizar a agenda dos alunos, mesmo quando não estava trabalhando no campus Salvador e até mesmo no fim de semana respondia cada uma das dúvidas recebidas. Segundo seus colegas, um professor responsável e muito comprometido.

“Dielson é daquelas pessoas que tem luz na primeira vista, sempre alegre, sempre interessado em você, sempre disposto a ajudar as pessoas e sempre profissionalmente muito dedicado. Ficamos com os elogios, o reconhecimento e a prestatividade que ele tinha no seu trabalho”, diz Albertino Nascimento, professor aposentado do Ifba.

Com a aposentadoria, o antigo Diretor de Ensino encontrou o professor de física em sua primeira competição de natação e conta que Dielson o buscou após a prova para consolá-lo por ter sido desclassificado ao esquecer os óculos de natação. “Era uma pessoa que tem um cuidado em algumas coisas dessa natureza, tem todos os cuidados maiores. Eu acho que o mundo fica mais pobre com a partida de Dielson. E o Ifba perde muito profissionalmente”, finaliza.

O atleta desapareceu neste sábado (13) quando cancelaram a prova devido a uma tempestade que causou más condições para sua execução e buscas foram iniciadas. Seu corpo foi encontrado três horas depois, próximo da Barraca Manito e do Complexo Toatoa.

A competição foi organizada pela Confederação Brasileira de Desportos Aquáticos (CBDA) e pela Federação Baiana de Desportos Aquáticos (FBDA). Ambas as entidades foram procuradas pela reportagem para entender as condições da morte do atleta, mas não houve retorno até o fechamento desta matéria.

Em nota divulgada nas redes sociais, as entidades lamentaram a morte de Dielson e disseram que ele era "um atleta extremamente experiente, muito querido por seus colegas de clube, conhecido por ser uma pessoa tranquila e amante dos esportes".